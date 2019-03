Drugsdumping bij bzv-boerin Michelle: wie draait op voor de opruimkosten van het drugsafval?

Bij een drugsdumping is in Nederland in principe de grondeigenaar verantwoordelijk voor het opruimen van het afval. In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen de gemeente betaalt. Veel drugsdumpingen zijn immers in het buitengebied op grond van de gemeente of in de bossen. Ook boeren zijn weleens slachtoffer. In zo'n geval draait de boer dus op voor de schoonmaakkosten, ook al is het afval niet van hem afkomstig. Tussen 2015 en 2017 konden grondeigenaren aanspraak maken op een subsidieregeling van het Rijk. De helft van de opruimkosten kon daarmee worden vergoed.