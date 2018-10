Droomgaard Kaatsheuvel wordt ‘veiligheidsrisicogebied’: preventief fouilleren mogelijk

KAATSHEUVEL - Oostappen vakantiepark Droomgaard en omgeving is donderdag door burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit houdt in dat mensen in dit gebied mogen worden gefouilleerd zonder dat er sprake is van een concrete verdenking.

De beslissing is in overleg met politie en justitie genomen. De periode geldt vanaf nu tot 1 maart volgend jaar en is ingegeven door de zorg van de gemeente over de situatie op en rondom het vakantiepark. Eerdere gezamenlijke controles van politie, gemeente, GGD en de Poolse Stichting Barka leverden verschillende overtredingen op als verboden wapen- en drugsbezit en overtredingen van het nachtregister, brandveiligheid, huisvesting en ruimtelijke ordening.

Op de camping vonden de afgelopen jaren meerdere incidenten plaats. Zo viel er een gewonde bij een vechtpartij en stak een Pool een agente en een medewerker met een mes. Oostappen Groep zelf bestreed vorig jaar nog dat er veel mis is op het park.

Onveiligheid

Ook heeft de burgemeester kennisgenomen van de door inwoners aangegeven verstoringen van de openbare orde en gevoelens van onveiligheid. Daarnaast maken omwonenden zich zorgen over de huisvesting van meer arbeidsmigranten dan is toegestaan. Van Aart: ,,Deze signalen neem ik zeer serieus. We willen meer informatie en ook meer grip in het gebied”

Controles