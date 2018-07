Droogte en warmte houdt aan; vier tips om hier mee om te gaan

Het is al een paar weken warm en erg droog in Brabant. Daarom geeft Veiligheidsregio Midden en West-Brabant deze vier tips mee om om te gaan met dit weer.

Let op elkaar

Dit weer kan voor problemen zorgen bij kinderen, ouderen en chronisch zieken. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en tussen 12.00 en 16.00 zware inspanning vermijdt. Zorg goed voor jezelf en je medemens en trek aan de bel als je vermoedt dat het fout gaat.

Minder gebruik van drinkwater

Er is voldoende drinkwater beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Toch is het advies om het gebruik van drinkwater te beperken door bijvoorbeeld je tuin niet met drinkwater te besproeien. Zo voorkomen we druk verlies en ijzerdeeltjes in het water (bruin water).

Duik niet overal in

Bij dit warme weer zijn lokale meertjes en plassen natuurlijk heel verleidelijk om verkoeling te zoeken. Alleen zitten die met deze hitte vaak vol met ziekteverwekkers. Het advies is dan ook alleen te zwemen in water dat aangewezen is als zwemwater.

Denk aan de natuur