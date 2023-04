Drika is 100 geworden, als eerste in Venhorst: ‘Ik noem iedere avond de namen van mijn 21 kleinkinderen op’

Update Veel rook vrijgeko­men bij aircobrand in KFC Tilburg, restaurant bijna 1,5 uur later open

TILBURG - In de airco van de KFC in het centrum van Tilburg is vrijdagochtend brand ontstaan. De brandweer moest de luchtventilator blussen die bij de ingang aan de muur hangt. Er kwam veel rook vrij. Het restaurant ging door de brand bijna anderhalf uur later open dan gepland.