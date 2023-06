Drie vliegen in één klap voor De Treffers: nieuwe speler FC Den Bosch en twee verlengingen

Theater­groep Mariahout jubileert met stuk over drugscrimi­na­li­teit: ‘Dit stuk staat elke maand in een ander daglicht’

MARIAHOUT - Boeren die in de criminaliteit gaan om met een wietplantage het hoofd boven water te houden. Het lijkt niet meteen een onderwerp voor een familiestuk in een opluchttheater. Toch is de Theatergroep Mariahout erin geslaagd zo’n productie te maken. Zondag startte de groep haar publiciteitscampagne, die het publiek in september naar het Openluchttheater in het dorp moet lokken.