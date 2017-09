Drie Satudarah-kopstukken opgepakt, politie doet inval op 22 plaatsen

De Satudarah-leden worden verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie die zich bezig houdt met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.

In Tilburg viel een arrestatieteam dinsdagochtend binnen in twee huizen in de wijk Reeshof. Daar werden twee kopstukken opgepakt en nam de politie twee auto's in beslag. In dezelfde buurt werden ook twee garageboxen doorzocht. Verder waren er dinsdagochtend doorzoekingen in Oss, Maastricht, Enschede, Zaandam, Rotterdam, Zoetermeer, Kamerik, Zevenhuizen, Amstelveen en Weert.

In totaal is er 750 gram mdma in beslag genomen. Ook nam de politie een shotgun in, 10.000 euro contant geld, twee motoren, zes auto's tien horloges en veel documenten, computers en mobiele telefoons.

De inval was een samenwerking van de politie en de FIOD. Er werkten 200 agenten aan mee, 9 rechter-commissarissen en 16 officieren van justitie.

Tilburgse verdachten

Aan de Sneekstraat en het Morrahof in Tilburg werden dinsdagmorgen twee kopstukken van hun bed gelicht. In hun huizen is ook huiszoeking gedaan. De twee zitten volgens de advocaat van Satudarah in volledige beperking vast. Ze mogen geen contact hebben met de buitenwereld.