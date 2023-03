Drie openbare toiletten Meierijstad flink duurder, Schijndel krijgt de eerste

COLUMN Die tractor bij het stembureau kan een trendset­ter zijn

Mijn allereerste stem bracht ik uit in een klein, donker en oud cafeetje in Zundert. Gisteren hield ik het rode potlood vast in een uitzonderlijk ruim stembureau: de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Ik moest twee dikke deuren door en zes weesgegroetjes bidden voor ik naar binnen mocht.