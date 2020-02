Drie maal racisme gemeld bij Radar na oproep KOZP

EINDHOVEN - Over aandacht had de anti-discriminatiecampagne van Kick Out Zwarte Piet tijdens carnaval niet te klagen. Met drie stuks leverde de actie evenwel weinig meldingen op.

Of het veel is of weinig, daar heeft anti-discriminatieorganisatie Radar geen oordeel over omdat vergelijkingsmateriaal ontbreekt. Maar de oproep van actie-comité Kick Out Zwarte Piet om racisme tijdens carnaval te melden, heeft tot op heden zegge en schrijve drie reacties opgeleverd.

In alle drie de gevallen ging het om carnavalskostuums die ‘beledigend waren voor andere bevolkingsgroepen', zoals een zegsman van Radar het verwoordt. In een van die gevallen was er ‘een relatie met het corona-virus’, aldus de woordvoerder.

Omdat de drie meldingen eerst nog onderzocht moeten worden, wil Radar nog niet dieper op de meldingen ingaan. Ook wil het landelijke bureau niet zeggen uit welke plaatsen de meldingen komen. ,,Maar ze komen in ieder geval wel allemaal uit Brabant.”

Nogal wat stof

De oproep van Kick Out Zwarte Piet afgelopen vrijdag om gevallen van discriminatie en racisme bij Radar te melden, heeft nogal wat stof doen opwaaien de afgelopen dagen. Veel landelijke media besteedden er aandacht aan. Ook tijdens het carnavalsfeest zelf bleek het een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp.

Daarnaast regende het kritiek, vooral van mensen die de actie van KOZP tegen racisme en discriminatie als te ver doorgeschoten bestempelden. ,,Ook daar hebben wij geen oordeel over", reageert de woordvoerder van Radar. ,,Het klopt dat de actie voor nogal wat reuring gezorgd heeft. En de reeks negatieve reacties draagt weinig productiefs bij aan het racismedebat. Maar meer hebben we daar op dit moment niet over te zeggen.”

Rechterhand

Aanleiding voor de actie van Kick Out Zwarte Piet tijdens het recente carnavalsfeest was de oproep van voorstanders van Zwarte Piet om tijdens dit volksfeest verkleed te gaan als de rechterhand van Sinterklaas. Daarnaast maakte de organisatie zich zorgen over mogelijke beledigingen van Chinezen in verband met de crisis rond het corona-virus.

KOZP riep daarom in eerste instantie carnavalsvierders in Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda op om uitingen van racisme en discriminatie te melden bij het landelijke anti-discriminatiebureau Radar. Later bleek dat ook Oss en Roosendaal zich bij de actie hadden aangesloten.