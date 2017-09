Drie kittens reizen onder motorkap van Brabants bungalowpark naar Londen

Christian Lampkin vertelt op de internetpagina van de Britse omroep BBC dat hij twee dagen na terugkeer in Engeland gemiauw hoorde van onder de motorkap. Hij zag twee katjes in de motor verdwijnen nadat hij de kap opende. Een monteur moest er aan te pas komen om in totaal drie kittens te bevrijden.

Lampkin denkt dat de kittens bij De Kempervennen in de motor zijn gekropen toen zijn auto daar een week stil heeft gestaan. "Ze zijn honderden kilometers meegereisd over de weg en over zee en we hebben nooit het vermoeden gehad dat ze in de auto zaten", zegt hij.