Drie dagen motorspektakel in Budel tijdens Klimroostreffen

Hernieuwde zorgen bij Moerdij­kers over oprukkende industrie: ‘Leefbaar­heid met hand en tand verdedigen’

MOERDIJK - Voor de dorpsbewoners van Moerdijk is de afsluiting van de Haringvlietbrug een zegen. Voor twee maanden dan toch. Maar rustig? Nee, dat is het in aan de voet van de Moerdijkbrug nooit.