Drie auto’s gaan in vlammen op bij felle autobrand in Geldrop

Brand Boxmeer Kostuums vliegens­vlug gered: ‘We hebben geluk gehad dat het vuur niet is overgesla­gen’

De voorgevel staat nog overeind. Het woord Sigarenfabriek staat erop. Erachter is nog een zijgevel en wat verkoolde balken zichtbaar. Veel meer is er niet over van het leegstaande pand aan de Steenstraat in Boxmeer, dat donderdagavond door een fikse brand werd getroffen. En waardoor buurtbewoners moesten maken dat ze wegkwamen en de modezaak ternauwernood nog wat kledingrekken met kostuums kon veiligstellen.