Dreigde Roemeen huisgenoten in brand te steken of is hij juist slachtoffer?

DEN BOSCH/OSS - Wie besprenkelde nu precies wie met benzine en dreigde daarna met een aansteker? Justitie is ervan overtuigd dat het een 42-jarige Roemeen was die vorige zomer compleet doordraaide aan de Esdoornstraat in Oss. Zijn advocaat zaait twijfel.

Schuldig of niet? De rechtbank zal er de komende maanden nog niet over oordelen. Eerst moet nog een drietal getuigen nader aan de tand worden gevoeld en die bevinden zich waarschijnlijk in Roemenië. Reden genoeg om de geplande behandeling van de zaak maandag op de lange baan te schuiven.

Zo lang kan haar cliënt niet in voorarrest blijven, vindt advocaat Claudia Lammers. Ze pleitte met succes voor schorsing van de voorlopige hechtenis. De verdachte komt dinsdag op vrije voeten.

Besprenkeld onder de douche

De zaak leek aanvankelijk zo klaar als een klontje. Twee landgenoten van de opgepakte Roemeen deden aangifte van mishandeling en een poging om hen in brand te steken. Een derde landgenoot bevestigt hun verhaal in grote lijnen.

Het vrouwelijke slachtoffer verklaarde dat de verdachte een fles benzine over haar sprenkelde toen ze in de douche stond. Ze rende de badkamer uit, trok snel wat kleren aan en vluchtte naar buiten. Een landgenoot die haar buiten trof, ging naar binnen en overkwam hetzelfde. De 42-jarige Roemeen zou daarbij ook dreigend een aansteker in de aanslag hebben gehouden.

Geen sporen op fles

Volgens advocaat Lammers sporen de verhalen van het trio niet met elkaar. ,,Bovendien is op het flesje dat mijn cliënt zou hebben leeggespoten geen enkel forensisch spoor van hem aangetroffen. Het lijkt me toch sterk dat hij in die toestand de tijd en helderheid van geest had om die sporen te wissen.” Lammers suggereert dat het verhaal anders in elkaar steekt en dat haar cliënt als zondebok is gekozen.

Het Openbaar Ministerie poogde daarna vergeefs om de voorlopige hechtenis te laten voortduren. Volgens de officier van justitie wijzen alle getuigen in de richting van de verdachte. ,,Hij dreigde zijn werk te verliezen, zijn vriendin te verliezen en zijn woning te verliezen.”

De drie rechters kwamen na ampel beraad tot het besluit om de verdachte het voordeel van de twijfel te geven. Als hij beloofde geen contact op te nemen met de drie landgenoten die tegen hem getuigen en als hij zo snel mogelijk met een zinvolle dagbesteding begint. Dat zit wel snor, vertelde zijn raadsvrouw. De man kan overmorgen direct aan de slag bij een bedrijf in Etten-Leur, waar ook woonruimte voor hem is geregeld. Hij beloofde daarbij plechtig op alle volgende rechtszittingen in zijn zaak te verschijnen.