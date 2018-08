Drama voor vanuit Brabant gerund opvanghuis Lombok: 'Al het werk in 10 seconden weg'

LIEMPDE/LOMBOK - ,,Alles waar je dertien jaar lang keihard voor hebt gewerkt, is in tien seconden compleet weg." Chaïm Fetter uit Eindhoven kan het nog altijd niet geloven. Sinds een vakantie op Lombok met zijn vriendin is zijn stichting Peduli Anak bezig om honderden kinderen van de straat te houden.

Nu is er van Peduli Anak, gefinancierd en gerund vanuit de Dorpsstraat in Liempde, weinig meer over. De stichting vangt zo'n negentig straatkinderen op in vier opvanghuizen. Een vijfde pand was nog in aanbouw. Daarnaast werden vanuit een grote keuken honderden scholieren voorzien van drie maaltijden per dag. Hun ouders kunnen dat niet betalen.

Nu staat er niets meer om veilig in te wonen en slapen de kinderen op straat. Beelden van de jonkies, huilend bij elke naschok, gaan door merg en been. ,,Ze duiken bij elke mini-beving ineen. Dit zijn ernstig getraumatiseerde kinderen", vertelt Fetter (37), mede-oprichter van de stichting, vanuit wat er nog resteert van de weeshuizen. ,,Wij vangen ze op omdat ze door hun ouders verwaarloosd, misbruikt of zelfs gedumpt zijn. De hulp die we bieden is structureel, dat is heel belangrijk."

Om de situatie te schetsen, geeft hij een voorbeeld. ,,Het jongste kind dat hier zit is anderhalf jaar oud. Vlak na zijn geboorte is hij weggegooid op een vuilnisbelt." Meteen erachteraan legt Fetter uit welke kant het met de straatkinderen op kan gaan na de juiste hulp. ,,De oudste studeert nu medicijnen op de universiteit. En hij helpt nog ieder weekend mee bij Peduli Anak. Je wordt hier een familie."

Volledig scherm Kinderen zijn hulpeloos en slapen noodgedwongen in tenten. © Chaïm Fetter

Spookstad

Van dat alles is niets meer over. Alles wat resteert is een open keuken op een grasveldje, met daaromheen een aantal tentjes. ,,Er is amper te eten, de winkels zijn leeg, het water is bijna op. De kinderen hebben geen dak meer boven hun hoofd. We hebben geld nodig", zegt hij. ,,Nu. Maar toeristen verlaten het eiland, dus die geven geen centjes meer. Lingsar - waar de opvanglocaties zitten - is veranderd in een spookstad.

Al na de eerste van de twee aardbevingen op het Indonesische eiland was de opvanglocatie beschadigd. ,,De verzekeraar was al langs geweest. We zouden niet alles vergoed krijgen, maar het was te overzien", vertelt hij. ,,De tweede beving was echter vijf keer zwaarder. Het gaat heel lang duren totdat alles hersteld is. Als we het al betaald krijgen."

Via social media zamelt Peduli Anak geld in voor de heropbouw. Dat kan ook vanuit Liempde en omgeving.