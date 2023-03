Drama voor Rick Stuy van den Herik: captain TOP Oss scheurt voorste kruisband af

Boswachter Harm wacht in spanning op de komst van de visarend en iedereen kan live met hem meekijken

De lens is opgepoetst en het nest is klaar voor inspectie. Natuurliefhebbers kunnen vanaf zondag 19 maart live meekijken naar de belevenissen van een paartje visarenden in de Brabantse Biesbosch. ,,Het wordt weer spannend”, belooft boswachter Harm Blom.