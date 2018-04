Dotan deed zich voor als journalist na kritiek op zijn show op Paaspop: 'Ik ga dit melden op de radio'

SCHIJNDEL/TILBURG – Zanger Dotan (31) heeft in een emotionele videoboodschap toegegeven dat hij gebruik heeft gemaakt van nepaccounts op social media. Dat deed hij niet alleen om zijn muziek te promoten - zoals hij zelf beweert - maar óók om haatberichten te sturen naar kritische journalisten. Een verslaggever van deze krant kreeg er in 2012 mee te maken. ,,Wat een gênante recensie, ik bezoek jullie site nooit meer.”

Afgelopen weekend onthulde de Volkskrant dat Dotan samen met zijn management 140 nepprofielen heeft aangemaakt om zijn imago als zanger op te poetsen. ,,Dit is iets waar ik achteraf ontzettend veel spijt van heb, wat ik heel dom vind. Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker, denk ik."

Het Brabants Dagblad is in het bezit van een e-mail waaruit blijkt dat (het management van) Dotan ook 'trollen' inzette om popjournalisten de wind van voren te geven. In april 2012 schreef onze verslaggever - als vrijwilliger voor een muziekblog - een kritische recensie over het concert van Dotan op Paaspop.

De zanger zou vals hebben gezongen en kreeg om die reden een dramatisch cijfer toebedeeld: een 3.

Woeste mail

Op dezelfde dag krijgt muzieksite Counter Culture een mail van een woeste lezer. Zijn naam: Eric van Rijn, muziekkenner en medewerker bij de radio. Van Rijn is het volstrekt oneens met het stuk en dreigt Counter Culture op de radio in een kwaad daglicht te zetten.

,,Zijn optreden was echt geen drie waard”, zo valt te lezen in de mail. ,,Valse noten? Ik heb het gezien op 3FM en daar riepen ze ook dat het een sterk optreden was. Rare constatering, willen jullie ineens voor 3 Voor 12 spelen of zo?”

Spatiefout

Van Rijn gaat vervolgens door met zijn tirade en verzekert uiteindelijk de website nooit meer te bezoeken. ,,Ik ga dit vanmiddag ook melden op Omroep Brabant waar ik voor werk qua radio.” De omroep laat in een reactie weten dat er nooit een Eric van Rijn bij de radio gewerkt heeft. Nog een saillant detail is dat Van Rijn precies dezelfde taalfout maakt als het bekende vliegtuigmeisje van Dotan, waarvan nu gedacht wordt dat ook zij helemaal niet bestaat: een spatie voor een dubble punt.

In het onderzoek van de Volkskrant kwam de naam van Eric van Rijn vaak bovendrijven. Volgens de krant greep hij op Facebook meerdere malen zijn kans om zijn held de hemel in te prijzen. Nu blijkt hij alleen helemaal niet te bestaan, Van Rijn is een trol die (door het management van) Dotan in het leven is geroepen.

Reactie muzieksite

Haiko Peeters, oprichter van Counter Culture, moet met terugwerkende kracht lachen om de mail van de trol. ,,Dat is toch aandoenlijk, dat een volwassen vent op zoek is naar bevestiging van anderen. Dat hij op zo'n manier in de aandacht wil komen..."

Spijt

De 31-jarige singer-songwriter heeft er ,,ontzettend veel spijt van'', zo zegt hij in een video op Facebook. De zanger werd afgelopen weekend door de Volkskrant om een reactie gevraagd, maar hij ontkende toen er iets mee te maken te hebben.