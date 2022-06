Dorpsruzie om twee kristallen beeldjes van vier centimeter: ‘Verschrikkelijk vind ik het’

VESSEM - Twee kristallen Swarovski-beeldjes staan te glinsteren in de kast van Ria Rooijakkers uit Haghorst, maar blij is ze er niet mee. Haar aankoop in de kringloopwinkel van Vessem vormt de start van een slepend conflict waar alle negentig vrijwilligers van de kringloop bij betrokken zijn. Sterker nog: Heel Vessem heeft er al weken over. ,,Als ik dit van tevoren had geweten, was ik er nooit aan begonnen”, zegt ze.