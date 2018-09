Dordtse familie valt ruim 200 kilo af na maagverkleiningen

‘Ik kwam laatst een goede bekende tegen, die liep me straal voorbij. Groeten we elkaar niet meer?, riep ik. Toen zag ‘ie pas dat ik het was.’’ Peter ‘t Hart (48) kijkt stralend naar zijn zoon, zus, zwager en neef. Allemaal hebben ze de laatste vier jaar een transformatie ondergaan. ,,Ik ben de aanstichter van dit hele zooitje.’’



Het verhaal van die wonderbaarlijke metamorfose begint in de zomer van 2014, als de weegschaal van Peter ’t Hart de 140 kilo aantikt. Hoe is het mogelijk? Na een vakantie van 3,5 week die in het teken stond van sporten en lijnen (‘ik heb alleen maar kip, rijst en sla gegeten’) is hij toch weer aangekomen. ,,Zwaar demotiverend.’’



Op dat moment heeft hij er al een leven vol diëten opzitten. Zoveel dat hij er volgens zijn zus een Mercedes van had kunnen kopen. Had hij het maar gedaan, want hoeveel geld hij er ook tegenaan gooit, hij blijft een zwaargewicht.