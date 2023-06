Door longcovid gevelde Willy van den Berg stopt als wethouder in Deurne

Opvang in Liduina gaat dicht: veertig Oekraïners verhuizen naar oud pand Wit-Gele Kruis

BOXTEL - De opvang voor veertig Oekraïners in het voormalige ziekenhuis Liduina in Boxtel sluit in september. Een groot deel van hen wordt opgevangen op de nieuwe locatie in het voormalige Wit-Gele Kruisgebouw aan de Jan Kruijsenstraat.