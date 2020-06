Doof geboren Rowan haalt havo-diploma met een 9 voor Nederlands mondeling

100 dagen corona in Brabant: een reconstruc­tie van crisisbe­strij­ding zonder draaiboek

5 juni Vandaag, vrijdag 5 juni, is het op de dag af honderd dagen geleden dat het coronavirus officieel zijn intrede deed in Nederland, en wel in Loon op Zand, met patiënt 0. Vanaf die dag kreeg in eerste instantie Brabant te maken met een gezondheidscrisis die z'n weerga nauwelijks kent. Lees morgen de reconstructie van deze crisis, waarin direct betrokkenen hun verhaal doen.