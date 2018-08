Doodzieke Jayden (10) krijgt sprookjeshuwelijk met oppas

Armbandjes

,,Jayden is nu schoon, vertelt moeder Inge Louwerier. ,,Maar hij had een zogenaamd neuroblastoom, wat vier jaar geleden ontdekt werd. Deze vorm van kanker is erg agressief. Van de veertien kinderen die destijds tegelijk met Jayden behandeld werden, leven er nu nog maar twee. Er is ook altijd het risico dat het terugkomt.

Eigenlijk was Jayden uitbehandeld in Nederland. We zijn acht maanden met hem in het kinderziekenhuis in Philadelphia geweest. Dat was zijn redding, anders was hij er nu al niet meer geweest. Jayden wilde zelf trouwen met Jelske, die hij vijf keer per week ziet. Nu kan het nog, zei hij: straks ben ik er misschien niet meer. Die twee hebben zo'n bijzondere vriendschap. We weten nu dat de wereld heel hard kan zijn, maar dat er gelukkig ook heel warme mensen zijn."