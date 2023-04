Doodsbang in tunnel van MRI-scanner? Dit nieuwe exemplaar biedt uitkomst: ‘Ook voor mensen met overgewicht’

met videoDiaSana, kliniek in Mill gespecialiseerd in het uitvoeren van diagnostische onderzoeken, nam donderdag een nieuwe MRI-scanner in gebruik. Een andere dan gewoonlijk, omdat de ‘open’ tunnelbuis veel ruimer is. Een uitkomst voor patiënten met claustrofobie of overgewicht.