Dood Jack de Vlieger: vakbond in shock, PvdA-voorganger intens verdrietig

Brabantserie: van chip tot schip Glasfa­briek Ayano geeft smoel aan flessen en glazen

18 augustus HOOGSTRATEN (B) - Dagelijks rollen 350.000 flessen en glazen van de lopende band bij glasproducent en -decorateur Ayano in Hoogstraten (B). Elke fles voorzien van het perfecte logo van Duvel, Trappist, Jack Daniel’s of een van de andere tientallen klanten van het bedrijf. ,,Toen de coronacrisis kwam dachten we dat het gebeurd was, maar we kregen het juist drukker”, vertelt Gerd Van Steen, een van de drie aandeelhouders.