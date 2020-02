Donderdag opnieuw kans op laagje sneeuw in zuiden van het land

Donderdag wordt voornamelijk weer in het zuiden regen en natte sneeuw verwacht, meldt Weerplaza. Misschien niet zo’n dik pak als woensdagochtend, maar de kans is er wel. ,,Er is een storing op komst vanuit het zuiden en die kan voor winters weer zorgen", zegt weerman Raymond Klaassen.

Vandaag trekken nog (winterse) buien over het land. In de avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Hierdoor kan het plaatselijk erg glad zijn op de weg.

,,De storing komt donderdag door een lagedrukgebied vanuit Het Kanaal richting Noord-Frankrijk om vervolgens in de avond het zuiden van Duitsland in te trekken", zegt Klaassen. ,,Rond dit lagedrukgebied is flink wat neerslag aanwezig en aan de noordzijde valt er ook (natte) sneeuw.”

Natte sneeuw

Volgens het meest aannemelijke scenario valt er mogen in het zuiden van het land regen die geleidelijk over gaat in natte sneeuw. Als die neerslag lang genoeg aanhoudt kan er regionaal een klein pakje sneeuw ontstaan van een paar centimeter, volgens Weerplaza. Hierdoor kan het ook glad worden.

In de Limburgse heuvels is kans sneeuw sowieso aanzienlijk. Daar kan een sneeuwdek van zo'n 10 centimeter ontstaan. In het noordelijke deel van het land valt er waarschijnlijk wel natte sneeuw, maar wordt het niet wit.

Meest extreme scenario

In het meest extreme scenario kan het zo zijn dat het lagedrukgebied niet over Noord-Frankrijk, maar over België trekt. ,,Als dit scenario uitkomt heeft dit grote gevolgen voor het weer in Nederland. De kans op sneeuw wordt dan veel groter. Ook zal er dan meer sneeuw vallen in een groter gebied. In het midden en zuiden van het land kan dan zomaar 5 tot 10 cm sneeuw vallen en in het zuiden van Limburg meer dan 15 cm", zegt Klaassen.