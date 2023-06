Dommelse Dorpspomp gooit het over andere boeg met strijd om de titel ‘Alleskunner(s) van Dommelen’

Mi­ni-ope­ra ‘Bakkie Bach’ in de klooster­tuin in Gemert

GEMERT - Als afsluiter van de Zalige Zondagenreeks van dit seizoen is er op 7 juli in de tuin van de Hof van Nazareth ‘Bakkie Bach’ te zien. In deze ‘geestige opera in pocketformaat’ speelt het Kofferbakcollectief de Koffiecantate van J.S. Bach, geschreven in 1734.