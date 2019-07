Domien laat zich niet kisten en Frans Bauer kan niet kiezen

Klaas Otto: ‘Niet grote leider van No Surrender’

11 juli GRONINGEN (ANP) - Klaas Otto ontkent dat hij de hoogste positie had binnen motorclub No Surrender. De Bergenaar wordt, samen met (ex-)leden Henk Kuipers, Rico R. en Theo ten V., verdacht van het leiden van een criminele organisatie. De motorclub werd in juni door de rechtbank in Assen verboden. Donderdag verscheen Otto voor de rechtbank in Groningen.