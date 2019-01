Domien heeft zijn dag niet en vecht met zijn microfoon en een paar bijzondere creaties van Mari van de Ven

Bedreigde huismus vaak gezien in Brabantse tuinen

13:31 De huismus is nog altijd de meest voorkomende vogel in de Brabantse tuinen. Afgelopen dagen werd de vogel 22.344 keer geteld in Brabant tijdens de jaarlijkse nationale vogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat komt overeen met de landelijke cijfers.