Domien blij dat Bobslee verdwijnt, op het strand bij Marc van der Linden is het wel heel rustig

live Uitspraak zaak Nicole van den Hurk: alles of niets

14:34 EINDHOVEN - Hoe klein die kans ook is: was het niet Jos de G. (51) maar tóch iemand anders die in 1995 Nicole van den Hurk van het leven beroofde? Dinsdagmiddag neemt het Gerechtshof in Den Bosch een beslissing over een van de meest geruchtmakende Brabantse levensdelicten ooit.