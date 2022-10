Doemscenario werd werkelijkheid: zo zijn Hebe en Sanne gevonden

Verhogen minimum­loon met 10 procent vinden Brabantse werkgevers geen goed plan: ‘Dat houdt inflatie in stand’

TILBURG - Werkgevers in Brabant en Zeeland roepen het kabinet op om niet het minimumloon in één klap te verhogen met 10 procent. ,,Dat brengt bedrijven in grote problemen. Het is niet dé oplossing voor de koopkrachtcrisis”, zegt Anne Deelen van VNO-NCW Brabant Zeeland.

15 oktober