Doelpalen zwart-geel geverfd, maar EVVC trekt lange neus met derbyzege tegen Nulandia

Verhalen­ver­tel­ler Casper Hoenderdos gaat naar Amerika om zijn boek ‘Anasazi’ te promoten

HEESWIJK-DINTHER - Als je in beweging komt, kan dat zomaar leiden tot leuke nieuwe ervaringen. Dat is in het kort de boodschap van Casper Hoenderdos – en hij brengt het zelf in de praktijk.