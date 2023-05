Doelman die laatste twee jaar geen minuut miste, staat voor afscheid bij Helmond Sport

Niet meer in de wachtrij maar bestellen via een zuil zoals bij MC Donalds, dat kan bij nieuwe ijssalon ‘Wow’

VUGHT - De zon schijnt en wat is er dan lekkerder dan een verfrissend ijsje? Maar ja, dat vindt de rest van het dorp ook dus kun je vaak aansluiten in de rij. ,,Onze grootste ergernis”, aldus Marcel van den Heuvel, mede-eigenaar van de nieuwe ijssalon ‘Wow ijs en zo’ in Vught. ,,Dus doen wij het anders.”