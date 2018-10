Doek valt definitief voor Festival Mundial

Zuiderwaterlinieroute Een mooie fietstocht tussen Hollandsch Diep, Mark en Dintel

16:00 De Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 5 : een fietstocht door de gemeente Moerdijk, bestaande uit tal van dorpen en gehuchten waarlangs het heerlijk fietsen is. Deze route bewijst dat er heel wat te verdedigen was in West-Brabant.