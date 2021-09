Doei anderhalve meter, vaarwel lange wachttijden in de Efteling

KAATSHEUVEL – De anderhalvemetermaatregel is niet meer. Voor de Efteling is dat goed nieuws, want het afschaffen van de beperking waar we anderhalf jaar mee hebben geleefd, betekent ook dat er weer op maximale capaciteit gebruik kan worden gemaakt van attracties. ,,Fijn voor zowel de gast als de medewerker”, zegt een woordvoerster van het park.

De Efteling heeft het tijdens de coronaperiode lange tijd met een lager bezoekersaantal moeten doen. Vanwege de anderhalvemetermaatregel werden minder mensen in het park toegelaten en konden ook minder bezoekers tegelijk in een attractie. ,,Die beperkingen zijn er nu vanaf”, aldus een woordvoerster. ,,Bij het indelen van de attractietreinen moesten we voorheen rekening houden met anderhalve meter afstand. Dat hoeft nu niet meer. We sturen weer volle treinen weg en dat heeft als gevolg dat de wachttijden korter zijn dan eerst. Dat is voor zowel de gast als de medewerker erg fijn.”

Quote Iedereen is blij dat we weer zo goed als normaal aan de slag kunnen Woordvoerster van de Efteling

Het is zaterdag redelijk druk, maar heel veel meer gasten dan vóór corona zijn er niet. Al mag dat de pret niet drukken. ,,Er hangt een fijne sfeer. Iedereen is blij dat we weer zo goed als normaal aan de slag kunnen. En het weer is goed, dat speelt ook mee.”

Niet meer reserveren

Hoewel het park nog niet de maximale capaciteit aan bezoekers toelaat – die wordt langzaam opgebouwd – kan de capaciteit van attracties, horeca en theater wel weer volledig worden benut. Abonnementhouders hoeven vanaf nu geen reservering meer te plaatsen of een tijdslot te boeken, want die ‘hebben al genoeg problemen met reserveren gehad’. Voor mensen met een los ticket houdt de Efteling zich nog wel vast aan het tijdslot. ,,Zodat we vooral de doorstroom goed kunnen reguleren”, legde woordvoerder Steven van Gils eerder deze week al uit.

Coronatoegangsbewijs

In tegenstelling tot bij stadions, horecazaken en musea, is het bij de Efteling niet nodig om een test- of vaccinatiebewijs te tonen bij de hoofdentree. Wel wordt er om de coronapas gevraagd bij de horecagelegenheden in het park, het Efteling Theater en bij evenementenlocaties.

Volledig scherm Drukte op de parkeerplaatsen bij de Efteling. © FPMB / Erik Haverhals