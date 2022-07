Doe maar gewoon effe niet, jongens

,,Weet je Boris, misschien is een levensgrote tattoo op je rug van Daffy Duck met een joint in zijn snavel een minder tof idee dan je nu denkt. Denk er anders nog een nachtje over.” Of de subtiele maar verstandige raad om naar de crematie van je oma geen zwarte gaaspanty met hoge lederen laarzen aan te trekken. Is er niemand met invloed in de omgeving van al die 18-jarige insta-popjes die hen duidelijk kan maken dat ze mooi zijn zonder plastische chirurgie? En dat ze misschien nog héél even moeten nadenken voordat ze hun gezicht laten verminken tot een glimmende lolobal met oortjes?