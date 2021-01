Doe jij dit jaar eindexamen?

Politie schiet man neer die met mes bureau in Den Bosch probeert binnen te dringen

18 januari DEN BOSCH - Bij het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch heeft maandagmiddag rond 15.00 uur een schietincident plaatsgevonden. Volgens de politie is in ieder geval een persoon gewond naar het ziekenhuis gebracht.