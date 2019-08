Dodelijke aanrijding op spoor bij Oss-West roept schrikbeeld spoordrama opnieuw op: ‘Rillingen over m’n lijf’

Ze wonen aan de Heischeutstraat, een weg die in Oss parallel aan het spoor loopt. ,,We hebben hier in de loop der jaren al zo veel gehoord en gezien. Het went nooit", vertelt een vrouw die staat te kijken. ,,De rillingen liepen net over m’n lijf toen ik de trein hoorde toeteren en remmen.” Het zou dit keer gaan om iemand die zichzelf voor de trein heeft geworpen. De politie bevestigt dit even later. Het maakt de situatie niet minder tragisch. De vakantiestemming is even helemaal weg.

Er zijn wel vaker zelfdodingen bij dit station geweest, maar nu, met het spoordrama zo vers in het geheugen, voelt het toch heftiger voor de buurtbewoners die naar de beladen plek komen. Het is opvallend druk. Iedereen kijkt toe hoe een jonge brandweerman met een afzetscherm naar het spoor loopt. ,,Voor zo’n jongen is dat ook wat als je op zoiets wordt afgestuurd.” Zelf blijven de omwonenden netjes achter het politielint. Het hele gebied rond het station is in een wijde cirkel afgebakend. ,,Dat deden ze voorheen nooit. Sinds vorig jaar is dit kennelijk gebruik.” Een goede zaak, luidt het oordeel.