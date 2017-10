Dode weduwe Van de Wouw (83) werd na misdrijf gevonden door dochter

Van de Wouw-De Kort werd zondag rond 17.00 uur aangetroffen door een van haar dochters, die op dat moment op bezoek kwam. Aanvankelijk werd er melding gedaan van een onwelwording, maar toen de huisarts geen natuurlijke doodsoorzaak kon ontdekken, werd de politie ingeschakeld. Uit sporenonderzoek werd in de loop van de avond duidelijk dat er sprake was van een misdrijf.

De woning van de vrouw is op de tweede verdieping. Volgens de politie moet de dader of daders de woning van de vrouw zijn binnengekomen via de centrale hal van de portiekflat. ,,Iemand moet de dader(s) dus hebben binnengelaten of de dader is met iemand mee naar binnen geglipt", aldus een woordvoerder. Bij het naar buiten gaan, liepen de dader of daders mogelijk snel.