Dode vrouw (34) met letsel gevonden op parkeerplaats in Eindhoven: ‘Dit komt heel hard binnen’

EINDHOVEN - Een voorbijganger heeft vrijdagochtend het lichaam van een overleden vrouw gevonden op een parkeerplaats in Eindhoven. Het gaat om een 34-jarige inwoonster van Eindhoven, meldt de officier van dienst van de politie. De recherche voerde na de vondst een groot onderzoek uit op het Herodotusplein in Woensel.

Volgens officier van dienst Bram Conjaerts is de doodsoorzaak nog niet bekend: ,,We weten dus ook nog niet of er sprake is van een misdrijf of niet.” De vrouw heeft verwondingen (van onbekende aard), maar of die het gevolg zijn van een ongelukkige val of dat ze door iemand zijn toegebracht, is nog niet helder.

Het lichaam werd ‘s morgens aangetroffen door een buurtbewoner die op de parkeerplaats zijn auto kwam halen, aldus Conjaerts. Inmiddels is het stoffelijk overschot van de vrouw opgehaald. Het onderzoek op het Herodotusplein zelf is daarmee afgerond. Later in de middag wordt het lichaam nog onderzocht.

Groot onderzoek met drones

De politie kwam rond 07.00 uur naar het plein waar de vrouw werd gevonden. Daar bleek dat eerste hulp niet meer mocht baten. Door de politie werd vervolgens een scherm geplaatst rond de plek en een onderzoek gestart. De omgeving is afgezet zodat forensisch specialisten naar sporen kunnen zoeken.

Op de parkeerplaats werd een groot onderzoek opgetuigd. Rechercheurs maken uitgebreid foto’s, onder meer met drones. Daarmee hoopt de politie een beter overzicht te krijgen van het gebied. Waar de dronefoto’s nog meer voor worden gebruikt, wil de politie niet prijsgeven.

De politie onderzocht ook sporen in een parkje in de buurt. Lees verder onder de foto: buren zoeken steun.

Een rechercheur stelt materiaal veilig dat is gevonden bij een bankje in de buurt van het Herodotusplein. Voor de zekerheid onderzoekt de politie zoveel mogelijk sporen.

Ook is in de omgeving naar sporen gezocht, onder meer bij een bankje in een park dat in de buurt ligt. Daar is door rechercheurs materiaal verzameld. Omdat niet duidelijk is wat er precies is gebeurd, wordt volgens een politiewoordvoerder met alle scenario‘s rekening gehouden. ,,Op dit moment kan er nog van alles aan de hand zijn”, verklaart hij.

Laken neergelegd

Bewoners van het Pieter Eiffhuis, een seniorenwooncomplex, zijn geschrokken door de vondst van de dode vrouw. Martin Groen, sinds anderhalf jaar bewoner, zag ‘s morgens de politie op het parkeerterrein. ,,Ik ging al vroeg naar de Jumbo -dat doe ik elke dag voor de aanbiedingen- toen ik zag hoe een laken over een lichaam werd gelegd. Op dat moment was er maar één politieauto, even later werd het drukker en werd er een witte tent neergezet”, vertelt Groen, zichtbaar aangeslagen.

,,De buren zoeken elkaar op voor steun, want dit komt wel heel hard binnen. Ik hoop dat het een natuurlijke dood zal blijken te zijn, want het is al erg genoeg dat iemand komt te overlijden. Maar op straat is helemaal vreselijk natuurlijk, en zeker als er een misdrijf in het spel is.”

Geen zorgmedewerker van seniorenflat

Naast het sporenonderzoek van de recherche, voerden agenten ook een buurtonderzoek uit. Zo probeerde de politie onder meer achter de identiteit van de overleden vrouw te komen. Agenten zoeken nog naar getuigen en camerabeelden.

Het slachtoffer is waarschijnlijk geen medewerker van de zorgaanbieder van het nabijgelegen seniorencomplex. Een woordvoerster van Wooninc geeft aan dat ze geen medewerkers missen. Aan het eind van de middag verwacht de politie meer duidelijkheid te kunnen geven over het onderzoek, zegt een politiewoordvoerder.

Rechercheurs zijn druk bezig met een sporenonderzoek op de parkeerplaats aan het Herodotusplein. Ze hebben onder meer een tent opgezet.

In een parkje in de buurt van de parkeerplaats in Eindhoven werd ook sporenonderzoek gedaan.

De politie plaatste een wit scherm om de overleden vrouw aan het zicht te onttrekken. Forensisch specialisten doen onderzoek in Eindhoven.

Het gebied rondom het Herodotusplein is voor het onderzoek afgezet.

De politie is een grootschalig onderzoek gestart op het Herodotusplein in Eindhoven.