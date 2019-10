Dode man bij drugslab tuincentrum Den Dungen overleden na explosie, ook gewonde man aangetroffen

videoDEN DUNGEN - De overleden man die vrijdagochtend werd gevonden in een drugslab bij Outlet Tuincentrum Den Dungen, is overleden na een explosie. Een fout tijdens de productie van synthetische drugs, zou de man fataal zijn geworden.

De politie krijg vrijdag rond 02.15 uur een melding binnen. Aanvankelijk werd een autodiefstal gemeld, maar eenmaal ter plaatse bleek er een explosie te zijn geweest bij een drugslab dat zich bevond in een van de kassen van het tuincentrum.

De politie kan de identiteit van het dodelijke slachtoffer nog niet bevestigen. Wel is bekend dat het om een man gaat. Zowel de politie, ambulance als brandweer kwamen vrijdagochtend ter plaatse. ,,We zijn nu nog met zo'n tien tot twintig man aanwezig en doen de hele dag onderzoek. We doen onder andere sporenonderzoek op het gevonden lichaam, maar ook het te ontmantelen drugslab wordt onderzocht", laat een politiewoordvoerder weten. Wat de omvang van het drugslab is, is nog onbekend.

Gewonde man gevonden in heg

Later op de dag vond de politie een gewonde man in een heg aan de Poeldonk in Den Dungen. De man werd gevonden in een heg tussen Eeterij De Dungense Brug en het pand van Verbijsterend Advies. Zowel de brandweer, politie als een ambulance kwamen ter plaatse aan de Poeldonk. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek de gewonde man nog op eigen benen te staan. De brandweer kwam met gasmaskers op ter plaatse en legden de man op de grond neer. Nadat de man naar het ziekenhuis werd vervoerd met de ambulance, hebben brandweerlieden de omgeving waar de man is geweest schoongespoten. De brandweer gaat er vanuit dat de man chemisch goed bij of op zich had.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar valt dit incident wel te linken aan de gevonden dode man. ,,De precieze relatie met het andere incident is nog niet duidelijk. De identiteit van de gewonde is net als de identiteit van de overleden man nog onbekend.”

Lang verblijf

Rond 12.00 uur werd er onder andere een schaftketen, een aggregaat en een mobiel toilet geleverd bij het terrein waar het drugslab werd gevonden. De kans is groot dat agenten en onderzoekers van onder andere het Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) rekening moeten houden met ‘lang verblijf’. Agenten startten vrijdagmiddag ook een buurtonderzoek.

Het terrein rondom het drugslab blijft vrijdag hermetisch afgesloten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Ook is het naastgelegen huis afgesloten met lint. In dat huis zou de huurder van het pand waar het tuincentrum in zit wonen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Volledig scherm Dode bij drugslab tuincentrum Den Dungen. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Dode bij drugslab tuincentrum Den Dungen. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Het met lint afgezette naastgelegen woonhuis. © BD / Johan van Grinsven

Volledig scherm Gewonde man in heg Den Dungen. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Gewonde man aan de Poeldonk in Den Dungen. © Meesters Multi Media / Bart Meesters