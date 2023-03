Dode gevonden aan Paleispark achter Het Loo • Van vriendelijk gesprek naar zware mishandeling • Virus teistert Oranje

GEEN VERRASSING DAT HET HIER FOUT GING | Alwéér schrikt een geweldsincident met dodelijke afloop Nijmegen op. Een 29-jarige inwoner van de stad is dinsdagavond door geweld om het leven gekomen op de Lentse Warande, een plek aan de voet van de Waalbrug, waar het volgens de buurt al langer niet pluis is.

RIJDT GEEN AUTO LANGS THEO‘S POMP | De eindelijk gestarte reconstructie van de N271 door Plasmolen doet pomphouder Theo van den Berg pijn. Hij heeft klanten uit Milsbeek die, als ze zich aan de officiële omleidingsroutes houden, 14 kilometer moeten omrijden om bij hem te komen tanken.

PLOTSELING DUIKEN DRIE HERTEN OP | Drie herten die plotseling opduiken voor je koplampen. Het overkwam Cjacco Wolffensperger deze week op een viaduct over de A50 bij Loenen. Menig automobilist zou er flink van schrikken, maar voor Cjacco ligt dat anders: ,,Dit is waarom ik op de Veluwe ‘s nachts nooit harder dan 45 kilometer per uur rijd.’’

DODE GEVONDEN AAN RAND PALEISPARK | Aan de rand van het Paleispark van Het Loo is vanochtend een overleden persoon aangetroffen. Het lichaam werd gevonden aan de Wieselseweg in Wenum-Wiesel. De weg is momenteel afgesloten.

VIRUS TEISTERT ORANJE | Het Nederlands elftal gaat zonder Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen naar Frankrijk voor het eerste duel in de EK-kwalificatie. Volgens de KNVB kampen deze vijf spelers allemaal met een virusinfectie. Het gaat niet om het coronavirus.

BAKKERIJ BAK SLUIT NA 103 JAAR DEUREN | Vreemd zal het zijn als begin volgende maand de bakkerij van de familie Bak in het centrum Bennekom na 103 jaar sluit. Eigenaar Gerrit Bak (65) kan zich er geen voorstelling van maken. ,,Dat doe ik ook maar niet, ik ga het ondervinden.”

VAN VRIENDELIJK GESPREK NAAR ZWARE MISHANDELING | Een politieagent is in Zevenaar zwaar mishandeld door een man die kort daarvoor een bekeuring had gekregen. Het slachtoffer kreeg vuistslagen op het hoofd, armen en handen en brak een pink door de mishandeling. De verdachte is met hulp van andere agenten uiteindelijk in de boeien geslagen.

BRANDWEER GEDWONGEN FILMPJES TE VERWIJDEREN | De brandweer van Lunteren heeft de populaire video’s op het eigen YouTubekanaal offline moeten halen. Op last van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), vanwege een ‘serieuze klacht’ over privacy. ,,We hadden net 10 miljoen views gehaald.”

OUDERS OVERSTUUR DOOR SLUITING ZWEMBAD | Dat zwembad De Pals vanwege de hoge energiekosten in zwaar weer zat, was bekend. Desondanks zijn de gebruikers overvallen door het nieuws dat het bad 2 april dicht gaat. Zéker de ouders van de 850 leerlingen die er zwemles krijgen.

PROBLEMEN STAPELEN ZICH OP BIJ VITESSE | Het rampseizoen van Vitesse kent geen einde. Hoofdsponsor ‘eToro’ verdwijnt van het shirt bij de Arnhemse voetbalclub. In de Gelderse hoofdstad staat een grote inkomstenbron op de tocht. De eredivisionist zegt wel een alternatief te hebben.

COLLEGA‘S ENORM GESCHOKT EN VERDRIETIG | Een noodlottig ongeval op de werkvloer kostte dinsdagmorgen een ervaren medewerker van metaalbedrijf Broeze uit Nijverdal het leven. Het verdriet is groot, de schok enorm. „Je hart slaat over als je dat hoort.”

ZES AANGIFTES TEGEN DANSLERAAR | Is een 57-jarige dansleraar uit Arnhem te ver gegaan tijdens een-op-een oefensessies met zes assistentes tussen 2011 en 2021? Betastte hij na de groepslessen als iedereen weg was hun billen, de zijkant van hun borsten, en drukte hij zijn erectie tegen hen aan?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.