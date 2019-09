Dochter Rico Verhoeven straalt op de rode loper en Frans Bauer begint de week goed

Jongeren die in ziekenhuis liggen na xtc-ge­bruik bij Boxtelse jeugdzorg­in­stel­ling ‘in de loop van de dag weer naar huis’

10:21 BOXTEL - De situatie van de jongeren die zondagavond met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht nadat zij vermoedelijk xtc hadden gebruikt bij jeugdzorginstelling De La Salle in Boxtel, is stabiel. Dat zegt woordvoerster Mehlika Schopen maandagochtend. ,,Het gaat goed met ze. Ik verwacht dat de jongeren in de loop van de dag weer naar huis mogen”, aldus Schopen.