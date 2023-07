Docent Rien zwaait af na 42 jaar: ‘Ik wilde net als mijn docenten de leerlingen boeien’

BEST - Al 42 jaar lang is Rien van Esdonk docent Geschiedenis en Aardrijkskunde en hij heeft er nog nooit ook maar één dag spijt van gehad. Maar nu wordt het zo langzamerhand toch wel tijd om met pensioen te gaan. Op 1 augustus is het zover.