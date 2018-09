Do en Glennis hebben groot nieuws en Sylvie denkt momenteel alleen aan koffie en meisjes

Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

La Fuente en de liefde voor zijn auto

DJ La Fuente (Job Smeltzer uit Eindhoven) is gek op zijn auto. En dat uit hij dan ook door een soort van romantische photoshoot te doen met zijn vierwieler. Hij ligt voor zijn auto met armen en benen gespreid en plaatst de diepzinnige zeer romantische tekst 'You and me' bij de foto...

Vliegende vrienden

Zanger en acteur Jeroen van Koningsbrugge uit Roosendaal oefent met zijn mede Vliegende Vrienden Marco Borsato en Roel van Velzen voor de grote show die er aan zit te komen op 15 september.

Mysterieus en dromerig



Presentator Peter van de Vorst uit Breda plaatst een wel erg mooi plaatje op insta deze donderdag. Te zien is ene opkomende zon boven een veld wat gehuld is in nevel. De grote vraag: waar is dit plaatje gemaakt? Volgens Peter zelf is het in ieder geval echt een 'Droomland'.

Memphis traint zijn pupillen

Oud PSV'er Memphis Depay traint nieuwe pupillen. En ze zijn goed, tenminste als we Memphis moeten geloven. Hij noemt ze zelfs Koningen. In zijn filmpje is te zien hoe de jonge voetballertjes in Ghana een voor een ballen wegkoppen.

Gezellig als altijd bij Koffietijd

Stylist en make-up-artiest Mari van de Ven uit Nistelrode vermaakt zich zoals wel vaker prima bij Koffietijd. Hij post een gezellige selfie met Wendy van Dijk waar hij de haren en make-up voor mocht doen.

Do gaat zingen met Glennis

Zangeres Do uit Valkenswaard kondigt groot nieuws aan op Twitter. Ze gaat op 5 en 7 oktober in de AFASLive een duet zingen met Glennis Grace tijdens de uitverkochte Whitney Tribute.

Sylvie denkt aan koffie en meisjes

Sylvie Meis denkt momenteel alleen maar aan koffie en aan meisjes. Tenminste dat is het enige wat ze momenteel 'on her mind' heeft is te lezen bij haar foto. Ze is weer hard aan het werk voor 'Sylvies Dessous Models' een nieuwe show die ze presenteert in Duitsland. En hoe werkt Sylvie? Natuurlijk gekleed in een pikant setje en relaxed achterover hangend in een stoel.