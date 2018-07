DJ La Fuente pakt zijn rust, Johan Vlemmix heeft nieuw 'badeendje'

'Bruce Spring­steen en Bill Gates hebben interesse in landgoed De Wielewaal in Eindhoven'

22 juli EINDHOVEN - Rocklegende Bruce Springsteen en Microsoft oprichter Bill Gates hebben interesse in landgoed De Wielewaal in Eindhoven. Dat zegt Quote 500-lid Marc Brouwers in Quote althans. Hij zette twee jaar geleden zijn landgoed van 142 hectare 'voor meer dan 30 miljoen euro' te koop.