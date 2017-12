Dixie achtervolgt buschauffeur met hoge nood

Terwijl de stad slaapt staan Star Wars-fans al in de rij voor The Last Jedi: 'De spoilers voor zijn'

10:16 Het is half 7 op de vroege woensdagochtend, maar bij de Pathé-bioscoop in Tilburg is het al bal. Bezoekers - het zijn er zo'n 150 - lopen rond met popcorn en koffie. Een enkeling met een Yoda-mutsje of plastic lightsaber.