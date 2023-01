Ditmaal leert Scarlett Cuperus het échte Gambia kennen

ROSMALEN - Hoe is het gesteld met de gezondheidszorg in Gambia? En hoe zit het met de voodoo-amuletten daar die de dragers moeten beschermen tegen ziekte? Antwoord op die vragen hoopt Scarlett Cuperus uit Rosmalen te krijgen als ze er als leerling verpleegkundige stage gaat lopen.

Een wereldkaart met spelden vormt in haar huiskamer onmiskenbaar een blikvanger. Op het prikbord is te zien op welke plekken landenverzamelaar Cuperus (30) tot op heden zoal is geweest. Opvallend: Gambia behoort al tot de ‘veroverde’ gebieden, verspreid over vijf werelddelen.

„Inderdaad, zo’n elf jaar geleden ben ik samen met mijn ouders in Kololi geweest. We zaten in een resort, het avontuur was toen ver te zoeken. Een ander nadeel van dat soort toeristische gebieden is dat je niet door iedereen met evenveel respect bejegend wordt. Een jonge blondine, dat vonden sommigen interessant. Soms net iets te interessant, als je begrijpt wat ik bedoel...”

Kliniek in een kleurrijk vissersdorp

Maar elke reiservaring is er één, weet ook de Rosmalense: „Van reizen word je een rijk mens. Zoiets kunnen ze nooit meer van je afpakken. Het leren van andere culturen en de ontdekkingstocht die daarmee gepaard gaat, is goud waard. Je leert ook heel erg goed relativeren.”

De KW1C-student gaat onder auspiciën van stichting Go for Africa stage lopen in het Tanji Health Center in het West-Afrikaanse land. De aanstaande werktrip is vanzelfsprekend van een geheel ander kaliber dan de Kololi-episode. In het plaatselijke Health Center van Tanji, een kleurrijk vissersdorp aan de Atlantische Oceaan, gaat ze een poosje meedraaien als leerling verpleegkundige. Het kleinschalige ziekenhuis met zo'n twintig medewerkers heeft een spreekkamer, laboratorium, verbandkamer, ziekenzaal en apotheek.

Quote Ik heb een open houding tegenover zaken als voo­doo-amuletten Scarlett Cuperus

„Ik hoop komend voorjaar mijn BBL-studie op niveau 4 af te ronden. Dat houdt dus in dat ik weliswaar bekwaam maar nog niet bevoegd ben tot het verrichten van bepaalde verpleegkundige handelingen. Binnen de huidige praktijk -ik werk in Oss bij de GGZ Oost Brabant- is mijn rol vooralsnog ondersteunend. Dat zal in Gambia niet veel anders zijn.”

Het improvisatievermogen van Scarlett

Het meten van de bloeddruk, temperatuur en saturatie zal daar onder andere tot haar taken behoren, en wellicht ook het injecteren. Eveneens is de mogelijkheid aanwezig dat ze een rol krijgt bij bevallingen. „Dat lijkt me héél bijzonder. Het zou de eerste keer zijn. Verder verwacht ik dat er geregeld een beroep wordt gedaan op m’n improvisatievermogen, aangezien de faciliteiten en middelen van een mindere kwaliteit zullen zijn dan ik gewend ben.”

Een ander leerpunt is proberen in te spelen op de diverse culturele aspecten. Zo zijn in West-Afrika halskettingen met voodoo-amuletten in de vorm van gris-gris doodgewoon. De stoffen tasjes met daarin vaak relikwieën van voorouders beschermen de drager tegen het kwaad waaronder ziektes of brengen geluk. Cuperus tot slot: „Ik heb een open houding tegenover dit soort zaken. Immers, dat is het échte Gambia. Lijkt me reuze interessant om er méér over te weten. Deze missie is daarvoor dé kans.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.