Dit zijn ze, de nieuwe kampioenen uit jouw regio!

(On)bereikbaarheid Ge­mert-Ba­kel is open zenuw in de dorpspoli­tiek

GEMERT-BAKEL - Het is een open zenuw in de Gemert-Bakelse politiek, de bereikbaarheid van deze gemeente. Of beter gezegd: de ónbereikbaarheid van Gemert, via de weg en met het openbaar vervoer. En dat steekt de gemeenteraad des te meer als de knip op het raadhuis getrokken moet worden voor verkeersmaatregelen elders in de regio-Eindhoven