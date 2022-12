Dit zijn ze dan: de mooiste kerstbomen van Brabant

Staat ‘ie bij jou al? Nu de kerstdagen in zicht komen tuigt Brabant de kerstboom weer op. De een kleurrijk en vol licht, de ander sierlijk of juist klassiek. Deze nieuwssite vroeg zich af waar de mooiste kerstboom van de provincie staat en deed een oproep. Jullie reageerden massaal. Van een WK-boom tot een kerstengel en van een carnavalsboom tot Disney: dit zijn de mooiste kerstbomen van Brabant.

Lolly's, voetballen, popcorn, eenhoorns en zelfs een koptelefoon. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het hangt in de boom van Joan uit Oss. ,,Hij is prachtig”, reageren meerdere lezers op het plaatje. Zijn wij het helemaal mee eens, wat een plaatje.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De kleurrijke kerstboom van Joan uit Oss. © Redactie Zuid

,,We missen alleen de piek nog”, is kerstliefhebber Sacha bescheiden. ,,Na jarenlang in een te klein appartement voor een boom en een boom opzetten bij iedereen behalve bij mezelf, eindelijk mijn eigen kerstboom.” Wij wensen je alvast een fijne kerst, Sacha.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De kerstboom van Sacha mag er ook zijn. © Redactie Zuid

Dit is ook een hele bijzondere. Jolanda uit Veghel heeft een houten exemplaar in de woonkamer staan. Wat ziet dat er gezellig uit, meet die wagentjes en boompjes.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Jolanda uit Veghel heeft een hele warme en bijzondere boom thuis staan. © Redactie Zuid

Wauw! Monique zette dit jaar niet alleen de kerstboom op, maar toverde de volledige woonkamer om tot een heus winterwonderland. Dwergen, ijsbeertjes en een prachtige boom: je waant je zowaar even in Lapland wanneer je bij Monique thuis binnenstapt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een heus winterwonderland in het huis van Monique. © Redactie Zuid

We gaan verder met een bijzondere boom in Disney-stijl. Mickey Mouse, Donald Duck, wie herkennen jullie nog meer? Deze parel is te bewonderen in de woonkamer van Wendy uit Kaatsheuvel.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Disney is het thema bij Wendy uit Kaatsheuvel. © Redactie Zuid

Roze ballen, slingers en tierelantijntjes. Je kunt wel raden wat de lievelingskleur van Bibiche is. De boom van de Bredase is helemaal roze. Misschien niet voor iedereen weggelegd, maar te gek voor de liefhebber.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Roze ballen, slingers en tierelantijntjes. Je kunt wel raden wat de lievelingskleur van Bibiche uit Breda is. © Redactie Zuid

Leo uit Dongen heeft pas echt een waar kunstwerk in de woonkamer staan dit jaar. Wát een bijzondere kerstboom. ,,Een keer wat anders. Dit is de creativiteit van mijn liefje”, licht hij toe. Kerstfanaat Wilma uit Megen (foto helemaal boven) ging ook voor dit thema.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm In plaats van een 'normale' kerstboom heeft Leo dit kunstwerk staan dit jaar. © Redactie Zuid

Hoelang deze oranje boom nog blijft staan, is ons onduidelijk. Maar dat voetbalfan Erwin uit Dongen naar het WK heeft gekeken mag duidelijk zijn. Hij tuigde dit jaar een voetbalboom op, compleet met rood-wit-blauwe kerstballen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De voetbalboom van Edwin. © Redactie Zuid

,,Raden jullie in welke plaats de kerstboom staat?”, vraagt Ingeborg. Wij durven wel een gokje te wagen. Jij ook? Haar carnavalsboom mag in ieder geval niet ontbreken in dit lijstje. Handig ook, zo vier je meteen twee feesten in één.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een kerstboom maar dan in carnavalsthema. Ingeborg verzon het. © Redactie Zuid

,,Helemaal zelf genaaid”, is Marijke uit Bergen op Zoom trots op haar fraaie kerstboom. ,,Het hoofd is gemaakt bij de bouwclub. Er zit ongeveer 350 uur werk in. Zelf gehaakt snoepgoed komt er nog in.” Ook andere lezers zijn onder de indruk. ,,Hij is prachtig. Wat een werk”, luidt het.

Volledig scherm Marijke naaide haar kerstboom helemaal zelf. © Redactie Zuid