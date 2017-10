Dit zijn de rapportcijfers van achtbaantester Izzy

Walibi: 9,5

,,Een bijzondere afsluiting van alle achtbaantests. Omdat we overal voorrang kregen, heb ik alle zes achtbanen kunnen doen. Walibi is mijn favoriete park geworden, door alle achtbanen met Speed of Sound – die ik een 10+ geef – als allerbeste. Heen en weer, over de kop, echt een gave attractie. Dit was echt een heel mooi einde van mijn testavontuur.’’

De Efteling: 9

,,De meest bijzondere dag die ik als achtbaantester beleefd heb. In De Efteling werd ik enkele uren echt als een prinses behandeld, dat was een geweldige belevenis. Absoluut hoogtepunt was de rit in Baron 1898, dat was echt supervet. Van begin tot het einde een enorme belevenis. In de Python was het wat minder comfortabel, Vogelrock zou wat mij betreft wat spannender zijn als er net iets meer zichtbaar zou zijn. En de wachttijd bij Joris en de Draak was bijna slaapverwekkend, zo lang. Maar de totale dag was echt helemaal geweldig.’’

Toverland: 8,5

,,Het eerste pretpark dat ik als achtbaantester heb bezocht. Een park met een hele goede sfeer en met leuke attracties waarbij de ritten over het algemeen wel erg kort waren. Ik heb enorm genoten in Troy en Dwervelwind, twee hele gave en bijzonder achtbanen.’’

Duinrell: 8

,,Duinrell blijft een leuk attractiepark om naartoe te gaan, met veel afwisseling. Wat mij betreft zou de Falcon nog wel meer loopings mogen hebben. En in de Splash wordt je als bezoeker wel erg nat. Dat is leuk op een zonnige dag, maar niet als je de hele dag met natte kleren moet blijven rondlopen.’’

Slagharen: 7,5

,,Ik ben een enorme ponyliefhebber, dus in Slagharen heb ik het goed naar mijn zin. De attracties zijn over het algemeen genomen wel aardig, maar niet spectaculair.’’

Drievliet: 7

,,Drievliet is wel een leuk park, maar de attracties hadden wat mij betreft wat spectaculairder gemogen. De Dynamite Express mist bijvoorbeeld een paar gave loopings, dat zou die attractie nog veel boeiender maken. Dit is toch meer een attractiepark voor kleinere kinderen.’’

Hellendoorn: 7-

,,De attracties zijn toch vooral voor de allerkleinsten en in vergelijking met andere parken is Hellendoorn best klein. Achtbaan De Donderstenen heb ik zelfs een 5 gegeven, die vond ik echt niet spannend. Voordeel was wel dat je tweemaal het ritje mocht maken in deze achtbaan.’’