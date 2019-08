Dit zijn de mooiste zomerfoto’s van BN DeStem-lezers

Rechtszaak dierenacti­vis­ten die Boxtelse varkens­stal bezetten: ‘Meat the Victims verdient meer maatschap­pe­lij­ke waardering’

27 augustus DEN BOSCH - Advocaten van de 67 activisten die op 13 mei in Boxtel een stal bezetten proberen in de rechtszaal in Den Bosch dinsdag aan te tonen dat er volgens hen ‘heel veel geframed is’. ,,Meat the Victims gebruikten geen geweld, ze hebben hun schoenen ontsmet bij binnenkomst en zijn al helemaal geen extremisten”, aldus één van de advocaten.