Dit zijn de meest opvallende vermissingen uit Brabant

Zo is de oudste vermissingszaak van Nederland een Eindhovense. Op 30 november 1966 verliet de toen 22-jarige Anny Heyligers het huis waar zij woonde in Eindhoven. Ze liet haar man en een zoontje van 14 maanden achter. Daarna is er nooit meer iets van haar vernomen. Volgens ooggetuigen droeg ze een rode broek en een blauwe blouse. Heyligers zou, als ze nog mocht leven, nu 76 jaar oud zijn.



Naast de zaak van Heyligers zijn er meer mysterieuze vermissingen waarop we nog altijd geen antwoorden hebben. We zetten een aantal bijzondere zaken voor je op een rijtje: